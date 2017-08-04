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Emre Mor Inter
FUTBOL

Emre Mor Inter yolunda

Serie A ekiplerinden Inter'in, Emre Mor ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:52:40 Güncelleme: 18:07:25

Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Emre Mor'un geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

İtalyan gazeteci Di Marzio, Inter'in Emre Mor'un menajeri Muzzi Ozcan'la bir araya geldiğini ve genç yıldızın transferi için olumlu yanıt aldığını iddia etti. Di Marzio ayrıca, Inter'in yakın zamanda Borussia Dortmund ile görüşmelere başlayacağını belirtti.

HTSPOR'un İtalya kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Borussia Dortmund Emre Mor'un bonservisi için 20 milyon Euro isteyecek.

Milli futbolcu Emre Mor ile ilgilenen kulüpler arasında Roma ve Fiorentina da bulunuyor.

 

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