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Liverpool Lallana
FUTBOL

Liverpool'da Adam Lallana sakatlandı

İngiltere temsilcisi Liverpool'da forma giyen Lallana'nın, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklandı

04 Ağustos 2017 Cuma, 21:30:05 Güncelleme: 21:33:03

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Adam Lallana, sakatlığı nedeni̇yle bi̇rkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Kulübün internet sitesine konuşan teknik direktör Jürgen Kloop, takımı ile Atletio Madrid arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lallana'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Lallana'nın ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Kloop, "Ne yazık ki Adam birkaç ay boyunca aramızda olamayacak. Ağustos ve eylülde iyileşemeyeceği şimdiden kesinleşti." ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Liverpool formasıyla çıktığı 125 maçta 21 gol ve 19 asistlik performans sergilemişti.

  • LİVERPOOL
  • Adam Lallana
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