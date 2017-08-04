Balıkesirspor: 2 - Bursaspor: 1 | MAÇ SONUCU

BALIKESİRSPOR: 2 - BURSASPOR: 1



TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, hazırlık maçında Süper Lig takımı Bursaspor'u 2-1 yendi.



Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan maçla Bursaspor, yeni sezon önce hazırlık maçlarını tamamladı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Aziz Behich'in 5. dakikada kendi kalesine ve 20 . dakikada ise rakip filelere attığı gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda ise 82. dakikada Kethevoama'nın golüyle kırmızı-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Balıkesirspor

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