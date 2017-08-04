Ndiaye Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.



Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında bulunan Therme Stadı'nda, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, basına açık olarak gerçekleştirildi. Tudor'un futbolcularla yaptığı konuşmayla başlayan idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından, pas ve top kontrolü çalışması yaptı.



Serdar Aziz, Eray İşcan ve Yunus Akgün takımdan ayrı olarak koşu yaparken, kaleciler Fernando Muslera, İsmail Çipe'nin yanı sıra Barış Zeren de takımdan ayrı çalıştı.



TEKNİK EKİP, BASINI 8-5 YENDİ

İdmanın bitişinin ardından, Galatasaray teknik ekibi ile basın mensupları maç yaptı. Maçı 8-5'lik skorla teknik ekip kazandı.



Sarı-kırmızılı takım yarın Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile hazırlık maçı oynayacak. Mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

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NDiaye