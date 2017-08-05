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Beşiktaşlı Talisca, Süper Kupa'da yok! Anderson Talisca, Süper Kupa'da oynayamayacak

Beşiktaşlı Talisca, Süper Kupa'da yok

Beşiktaşlı Anderson Talisca, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek

04 Ağustos 2017 Cuma, 23:48:16 Güncelleme: 05 Ağustos 2017 Cumartesi, 00:13:53

Süper Kupa mücadelesi öncesinde Beşiktaş'a kötü haber... Siyah-Beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın lisansı yetiştirilemedi. Başarılı oyuncu, Atiker Konyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Lisansın yetişmemesinin Benfica'dan kaynaklandığı, Portekiz kulübünün yetkililerinin evrakları Beşiktaş'a geç gönderdiği öğrenildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 dakika önce
    Sonuç değişmicek
  • Misafir 21 dakika önce
    problem degil
  • Misafir 49 dakika önce
    fark etmez her türlü yeneriz
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