Beşiktaşlı Talisca, Süper Kupa'da yok! Anderson Talisca, Süper Kupa'da oynayamayacak

Süper Kupa mücadelesi öncesinde Beşiktaş'a kötü haber... Siyah-Beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın lisansı yetiştirilemedi. Başarılı oyuncu, Atiker Konyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.
Lisansın yetişmemesinin Benfica'dan kaynaklandığı, Portekiz kulübünün yetkililerinin evrakları Beşiktaş'a geç gönderdiği öğrenildi.
- beşiktaş
- Anderson Talisca
- Süper Kupa
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YORUMLAR 2
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Misafir 5 dakika önceSonuç değişmicek00
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Misafir 21 dakika önceproblem degil00
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Misafir 49 dakika öncefark etmez her türlü yeneriz60