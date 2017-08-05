Trabzonspor'dan Serdar Taşçı'ya son teklif

Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Trabzonspor'un uzun süredir renklerine katmak istediği Spartak Moskovalı Serdar Taşçı transferinde başkan Muharrem Usta, yıldız oyuncunun istediği 4 yıllık anlaşmaya “Hayır” yanıtını verdi ve “3 yıla ‘evet’ de, gel imzanı at” çağrısını yaptı. Spartak Moskova ile bonservisi konusunda anlaşmaya varan ancak Serdar Taşçı’nın 4 yıllık sözleşme konusunda sürekli ısrar etmesi üzerine başkan Usta, Türk asıllı Alman stopere, ‘3 yıllık imza atalım. Karşılıklı memnun kalırsak ki kalacağımızı düşünüyorum. Sözleşmeni yine uzatırız, sorun yok” diye haber gönderdi.

ROTA MEDEL’E ÇEVRİLECEK

Serdar Taşçı ve babası, Usta’nın yaptığı bu çağrıyı değerlendirip en geç pazartesi gününe kadar Trabzonspor Kulübü’ne haber vereceklerini iletti. Aksi bir sonuç çıkması halinde Bordo-Mavililer rotasını tamamen İnter’li savunmacı Medel’e çevirecek.