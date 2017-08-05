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Mikel Agu
FUTBOL

Mikel Agu Bursaspor'da!

Bursaspor, Porto'dan Nijeryalı orta saha oyuncusu Mikel Agu'nun kiralanması için prensip anlaşması sağladı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:28:32 Güncelleme: 12:31:28

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un Portekiz'in Porto Kulübünden Nijeryalı orta saha oyuncusu Mikel Agu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Yeşil-beyazlılar bir süredir yürütülen görüşmeler sonunda oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

Bursaspor'un 24 yaşındaki Agu'nun transferi konusunda Porto Kulübü ile satış opsiyonlu kiralık olarak anlaştığı öğrenildi.

Nijeryalı oyuncunun yarın ya da pazartesi günü Bursa'ya gelerek, resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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