İşte Beşiktaş'ın yeni 10 numarası - Beşiktaş forma numaraları

Siyah beyazlıların resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı artık Oğuzhan Özyakup giyecek.
Oğuzhan Özyakup geçen sezon 15 numara giyiyordu.
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forma numaraları:
Adriano Correia: 3
Aras Özbiliz: 22
Tolgay Arslan: 18
Atınç Nukan: 33
Andreas Beck: 32
Denys Boyko: 71
Caner Erkin: 88
Cenk Tosun: 23
Fabricio Ramirez: 1
Fatih Aksoy: 14
Gökhan Gönül: 77
Atiba Hhutchinson: 13
Hüseyin Yılmaz: 54
Alexander Milosevic: 4
Matej Mitrovic: 2
Necip Uysal: 20
Oğuzhan Özyakup: 10
Orkan Çınar: 15
Ricardo Quaresma: 7
Pedro Franco; 19
Mustafa Pektemek: 11
Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe: 5
Ryan Babel: 8
Sedat Şahintürk: 70
Anderson Talisca: 94
Dusko Tosic: 6
Gökhan Töre: 55
Tolga Zengin: 29
Utku Yuvakuran: 97
Alvaro Negredo: 9
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YORUMLAR 6
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Misafir 14 dakika öncelens 17 numarayı giyecek00
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Misafir 17 dakika öncelens nerde 777 mi numarasi00
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Misafir 27 dakika önceGüzel ama lens kaç numarayı alacak00