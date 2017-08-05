Hertha Berlin Twitter hesabı, Igor Tudor'u kaleci antrenörüyle karıştırdı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'le karşı karşıya geliyor. Hertha Berlin kulübü, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise Galatasaraylı taraftarların tepkisi çekti.

Kulübün Twitter hesabından atılan bir Tweet'te Galatasaray kaleci antrenörü Sandro Tomic'in Hertha Berlin Teknik Direktörü Paul Dardai ile sohbet ettiği görüldü. Ancak etiket kısma Igor Tudor'un adı yazıldı.

Bu paylaşım gündem olunca ikinci bir Tweet daha atıldı. Mavi-beyazlılar yaptıkları ikinci paylaşımda Igor Tudor'un saha kenarında yürüdüğü görüntüleri kullanarak "Üzgünüz. Sadece sizi denemiştik. Hoş geldin Igor Tudor." ifadelerini kullandı.

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