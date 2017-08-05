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FUTBOL

Hertha Berlin Twitter hesabı, Igor Tudor'u kaleci antrenörüyle karıştırdı

Hertha Berlin, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'u karıştırdı

Hazırlık maçında Galatasaray'la karşılaşan Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Igor Tudor'u Galatasaray kaleci antrenörü Sandro Tomic'le karıştırdı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:38:16 Güncelleme: 19:45:58

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'le karşı karşıya geliyor. Hertha Berlin kulübü, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise Galatasaraylı taraftarların tepkisi çekti. 

Kulübün Twitter hesabından atılan bir Tweet'te Galatasaray kaleci antrenörü Sandro Tomic'in Hertha Berlin Teknik Direktörü Paul Dardai ile sohbet ettiği görüldü. Ancak etiket kısma Igor Tudor'un adı yazıldı.

Bu paylaşım gündem olunca ikinci bir Tweet daha atıldı. Mavi-beyazlılar yaptıkları ikinci paylaşımda Igor Tudor'un saha kenarında yürüdüğü görüntüleri kullanarak "Üzgünüz. Sadece sizi denemiştik. Hoş geldin Igor Tudor." ifadelerini kullandı.

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