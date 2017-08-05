Trabzonspor Burak Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı

Yeni sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla giren Trabzonspor, tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer, kulübün resmi Twitter hesabından yayınladığı bir video ile transferin bittiğini açıkladı.

— HT Spor (@htspor) August 5, 2017

Trabzonspor, daha önce KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel futbolcu Burak YILMAZ' ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla" ifadeleri yer almıştı.