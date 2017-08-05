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Trabzonspor, Burak
FUTBOL

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı transfer ettiğini yayınlanan bir video ile açıkladı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 21:03:18 Güncelleme: 21:47:48

Yeni sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla giren Trabzonspor, tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer, kulübün resmi Twitter hesabından yayınladığı bir video ile transferin bittiğini açıkladı.

Trabzonspor, daha önce KAP'a yaptığı bildirimde  "Profesyonel futbolcu Burak YILMAZ' ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla" ifadeleri yer almıştı.

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