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Valbuena: "Erdoğan ile tanışmaktan onur duydum"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmaktan onur duydum" dedi

06 Ağustos 2017 Pazar, 11:11:50 Güncelleme: 11:19:48

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Sturm Graz’la 1-1 berabere kalarak Play-Off’a adını yazdıran Fenerbahçe’de bilindiği gibi maçın sonunda sürpriz yaşanmıştı. Karşılaşmayı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 90 dakikanın ardından soyunma odasına inerek Sarı-Lacivertli futbolcuları tek tek kutlamıştı. Erdoğan’ın kutladığı isimlerden biri de Mathieu Valbuena’ydı. Fransız yıldız bu durumdan duyduğu mutluluğu dün kendi Twitter hesabına koyduğu bir fotoğrafla paylaşarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmaktan onur duydum” ifadesini kullandı.

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