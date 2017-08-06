Son şampiyon Chelsea ile FA Cup şampiyonu Arsenal'ın karşılaşacağı Community Shield kupa karşılaşması öncesi heyecan dorukta. İngiltere Premier Lig'in iki köklü takımının karşılaşacağı mücadele öncesinde izleyiciler "Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?" diye soruyor. İşte maça dair tüm detaylar...

ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal, Community Shield organizasyonunda son lig şampiyonu Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Galip gelen takım, Community Shield Kupası'nı müzesine götürecek.

İki büyük takımın karşılaşması Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maç 22 Temmuz 2017 tarihinde oynandı. Hazırlık maçını Chelsea 3-0 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında oynanan son 10 maçta Chelsea 6 kere sahadan galip ayrılırken, Arsenal 3 kere galip gelebildi. Bir maç ise golsüz eşitlikle sonlandı.

22 Mart 2014 Chelsea 6 - 0 Arsenal 5 Ekim 2014 Chelsea 2 - 0 Arsenal 26 Nisan 2015 Arsenal 0 - 0 Chelsea 2 Ağustos 2015 Arsenal 1 - 0 Chelsea 19 Eylül 2015 Chelsea 2 - 0 Arsenal 24 Ocak 2016 Arsenal 0 - 1 Chelsea 24 Eylül 2016 Arsenal 3 - 0 Chelsea 4 Şubat 2017 Chelsea 3 - 1 Arsenal 27 Mayıs 2017 Arsenal 2 - 1 Chelsea 22 Temmuz 2017 Chelsea 3 - 0 Arsenal

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Chelsea, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

Chelsea, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Arsenal - Chelsea

Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda

Arsenal - Chelsea maçı saat kaçta?