Wesley Sneijder, Nice'e transfer oluyor! Transfer haberleri

Galatasaray'dan ayrılan ve yeni durağı merak konusu olan Wesley Sneijder'ın Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaştığı iddia edildi. Fransız basınından Nice Matin'in haberine göre kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Hollandalı yıldızla transferi konusunda anlaşma sağladı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacak. Bir diğer iddia ise Sneijder'ın Fransa'ya uçmak üzere olduğu ve transferin her an açıklanabileceği yönünde. RMC Sport'un haberine göreyse transfer sadece resmiyete kaldı. Hollandalı yıldızın yarın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından imzalar atılacak.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun iddiasına göre Sneijder ve Nice arasındaki anlaşma tamam, yıldız oyuncu bugün Nice şehrine gidiyor. Fransız ekibi Hollandalı oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonuslar hariç olarak 1,8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Daha önce hem başkan Rivere hem de Nice Teknik Direktörü Lucien Favre Sneijder'la ilgili açıklamalar yapmış ve açık kapı bırakmışlardı. Başkan Rivere, "Sneijder, gündemimizde olan bir isim ancak Nasri'yle ilgilenmiyoruz." demişti. Lucien Favre ise "Sneijder, çok iyi bir oyuncu. Transfer 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. Neler olup biteceğini göreceğiz." demişti.

Galatasaray, geçen sezonu Nice'te kiralık olarak geçiren Younes Belhanda'yı transfer etmiş ve Sneijder'ın giydiği 10 numaralı formayı Cezayirli oyuncuya vermişti. Nice ise Belhanda'dan doğan boşluğu Sneijder ile dolduruyor.

sneijder

nice

galatasaray

belhanda

transfer haberleri