Beşiktaş taraftarlarından çıkanlar şaşırttı!

Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunun karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finalinde nefesler tutuldu. Beşiktaş ve Konyaspor taraftarları, maçın oynanacağı Samsun'a akın ederken güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda birçok yabancı madde tespit edildi.

İHA'da yer alan habere göre Beşiktaş taraftarlarını taşıyan araçlarda yapılan aramalar sonucunda çok sayıda özel yapım bıçak, pala ve sopa ele geçirildi. Atiker Konyasporlu taraftarlarda ise yasak ve yaralayıcı hiçbir madde bulunmadığı öğrenildi.

Maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüs, minibüs ve özel araçlarda arama yapıldı. Aramalarda Beşiktaş logosunu taşıyan özel yapım bıçak, çok sayıda döner bıçağı, pala, içine çelik malzeme yerleştirilmiş sopalar, maket bıçağı gibi çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi. Taraftarlar, üst arama dedektöründen geçirildikten sonra bilet kontrollerinin ardından stadyuma alınmaya başladı.

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