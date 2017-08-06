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Robin van Persie
FUTBOL

Van Persie'ye doğum günü kutlaması

Fenerbahçe'de antrenman öncesinde Robin van Persie'nin doğum günü kutlandı

06 Ağustos 2017 Pazar, 21:11:22 Güncelleme: 21:14:26

İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile yarın Ülker Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, çift kale maçla tamamladıkları belirtildi.

Sakatlık süreci devam eden Mehmet Ekici ve Fernandao'nun özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

VAN PERSIE'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Fenerbahçe'de antrenman öncesinde, 34. yaşına giren Hollandalı yıldız Van Perise'nin doğum gününün kutlandığı aktarıldı. Hollandalı futbolcunun yeni yaşını kutlamak için, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü pastası kesildiği kaydedildi.

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