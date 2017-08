Mustafa Reşit Akçay'dan Süper Kupa yorumu

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Kupa maçının ardından şöyle konuştu:

"Şu an bir duygu yoğunluğu var. Allah her antrenöre nasip etsin bunu. Gerçekçi konuşsam haddimi aşar mıyım acaba? Temiz kalple çalışıldığı zaman, Rabbim karşılığını veriyor. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bize sorunlar yaşatabilirdi ama çocukların ayakları bizi buraya getirdi. Her şeyden çok az olmasının yerine, bir şeyden çok olmasını tercih ediyorum. Müsabakayı kazanmak için çıkıyoruz. Biz duruşumuzu her maçta yansıtacağız. Bazı transferlerimiz ile birlikte daha da güçleneceğiz."