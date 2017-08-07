Bakan Bak'tan olaylara tepki

Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmadaki olayları değerlendirdi.

Bakan Bak şunları söyledi:

"Burada gördüğümüz tablo hem Türk sporuna hem de bizim gibi misafirperver bir ülkenin insanlarına yakışmıyor. Bizim en önemli işimiz bu fanatik yapı ve şiddetle ilgili konuları çok detaylı bir şekilde ele alıp, 6222'li yasanın ilgili birimlerle işletilmesi konusunda kararlı olacağız. Ben de bu konuda futbolun, sporun içerisinden gelen bir yönetici olarak hem Futbol Federasyonu hem de yetkili kurumlarla birlikte bu işin üzerine gideceğiz. Buna müsade edemeyiz. Bunu çözmek için de taraftarı eğitmekten tutun da onlarla ilişki kurmaya kadar konuları değerlendirerek, Spor savcılarının etkin bir şekilde görev alarak bu işin tekrarlanmaması için önlemler almak için çalışacağız."