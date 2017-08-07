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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
FUTBOL

Bakan Bak'tan olaylara tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor maçında yaşanan olaylara tepki gösterdi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:11:19 Güncelleme: 00:28:57

Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmadaki olayları değerlendirdi.

Bakan Bak şunları söyledi:

"Burada gördüğümüz tablo hem Türk sporuna hem de bizim gibi misafirperver bir ülkenin insanlarına yakışmıyor. Bizim en önemli işimiz bu fanatik yapı ve şiddetle ilgili konuları çok detaylı bir şekilde ele alıp, 6222'li yasanın ilgili birimlerle işletilmesi konusunda kararlı olacağız. Ben de bu konuda futbolun, sporun içerisinden gelen bir yönetici olarak hem Futbol Federasyonu hem de yetkili kurumlarla birlikte bu işin üzerine gideceğiz. Buna müsade edemeyiz. Bunu çözmek için de taraftarı eğitmekten tutun da onlarla ilişki kurmaya kadar konuları değerlendirerek, Spor savcılarının etkin bir şekilde görev alarak bu işin tekrarlanmaması için önlemler almak için çalışacağız."

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 33 dakika önce
    atın içeri bulup,bu kadar basit..
  • Misafir 36 dakika önce
    Siyaset futboldan ve diğer sporlardan elini çekmediği sürece bu olaylar önlenemez.
  • Misafir 60 dakika önce
    Bakıp bakıp durmak olmaz bak acil önlemleri lig başlamadan aldır sayın bakanım.
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