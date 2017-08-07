Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa maçının yazar yorumları

ERCAN TANER: ÇANLAR BEŞİKTAŞ İÇİN ÇALIYOR!

1- Beşiktaş oyuna baskı yiyerek başladı. Konyaspor’un presini nasıl kırmak lazımdı peki?

2- Orta alan otomatik pas makinası gibi olacak, savunma ve hücum kanat oyuncuları, birbirleriyle tam koordineli hareket edecek...

3- Bunlar olmadı... İlk yarı, Konyaspor daha iyi taktik yaptı... Hazırlık maçlarının pozisyon fakiri Beşiktaş’ta, aynı rahatsızlık, dün ilk yarıda da devam etti...

4- Bir de şu var efendim... Bizde, final maçlarında görev alan hakemler, kartlarını kullanma konusunda çok cimriler...

5- “Final olunca kart göstermek, oyuncuları üzer” diye bir kanun yok, benim bildiğim...

6- Gelelim Beşiktaş’ın orta saha anlayışına...

7- Rakibe baskı yok, oyun kurma sıfır, kanatları atağa çıkarma sıfırın altında...

8- 4-3-2-1 dizilişinde Talisca da, bu orta sahanın ilacı olamaz bence...

9- İlaçlardan biri, Sosa tarzı bir oyuncu... Atiba böyle formsuz giderse, mutlaka bir oyuncu daha..

10- Yoksa, Şampiyonlar Ligi geceleri, üzülür Beşiktaş’a gönül verenler...

11- Bir konu daha var kafamda... Beşiktaş’ın oyun tarzı artık ezberlendi. Taktik muhafazakarı, Arsenal Menajeri Wenger bile, yıllar sonra 3-4-3’e döndü.

12- Beşiktaş’ın, alternatif oyun sistemi ne? Çok merak ediyorum!

13- İkinci yarı başladı ve tam 20 dakika rakip kaleye şut atmadı, Beşiktaş... Değişiklikler riskti, fakat yerindeydi.

14- Ama aynı görüntü devam etti. Kırılgan Beşiktaş orta sahası, Traore’yi gecenin yıldızı yaptı.

15- Sahaya atılanlar bir yana, o bıçak neydi öyle, tam skandal!

16- Bu takım, mutlaka çift forvet oynamalı.

17- Takım oyununu çok iyi gösteren Konyaspor’u tebrik ederim.

18- Bu arada, bu maç, milli bir maç veya Avrupa maçı olsaydı, tamamlanmazdı.

YENİLER NASILDI? (PEPE) Portekizli savunmacı ilk resmi maçında savunmada yerinde hamleleriyle güven verdi. Ancak geriden oyun kurarken sık sık pas hatası yaptı. Kartal’da topla en çok oynayan isimlerden biri olan Pepe, 90’da yaptırdığı basit penaltı ile yenilgiye davetiye çıkardı.

KARTAL YİĞİT: SIKINTI 'ORTA'DA

Taraftarının hasretle beklediği Beşiktaş, lig öncesi ilk resmi sınavına çıktı. Bir tarafta şampiyon apoletiyle özgüveni en üst düzeydeki Kartal, diğer yanda Türkiye Kupası’nın sahibi Konya...

Bu maça bakarsak Beşiktaş oyunun son 15 dakikası hariç hala hazır değil, İspanya’daki kampta neyse o... Aykut Kocaman’ın temellerini attığı Konya ise başta Fofana ve Milosevic olmak üzere taş gibi. Takımın hazır olmadığını zaten Şenol Hoca da biliyor ve bunu da söylemekten çekinmedi. Esas güçlerinin lig başladıktan sonra ortaya çıkacağını söylüyor. Bence de hoca bu düşüncesinde haklı. Ancak bu takımın orta sahası hiç bu kadar kötü olmamıştı. Geçen sezonki hazırlık maçlarına da baktığımda bu kadar kırılgan, üretken olmayan ve defansif anlamda direnç gösteremeyen bir Beşiktaş’ı ilk kez üst üste izliyorum. Methiyeler dizdiğimiz Atiba bile Oğuzhan ile Tolgay’a ayak uydurmuş. Oğuzhan ve Tolgay ilerideki Cenk’e neredeyse hiçbir öldürücü top atamadılar.

Dün akşam bize Oğuzhan ile Tolgay’ın bir arada oynamayacağını gösterdi. Talisca gelince de büyük ihtimal Tolgay kenara çekilecek. Konyaspor, Beşiktaş’ın yumuşak karnı ortasında oyunun önemli bir bölümünde etkili oldu. Şenol Güneş’in bu atakları durdurmak için Necip’i niye almadığını merak ediyorum? Yenilen golde de ortadaki bu sıkıntı savunmayı da etkisizleştirdi. Gerçi gecenin kötülerinden Adriano’nun kademe hatası golün oluşumunda büyük etkendi ama savunma ve orta saha tam yerleşemeden gol geldi.

Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: Allah her antrenöre nasip etsin bunu. Temiz kalple çalışıldığı zaman, Rabbim karşılığını veriyor. Beşiktaş çok güçlü bir takım ama çocukların ayakları bizi buraya getirdi. Yeni transferlerle daha da güçleneceğiz.

Pepe’nin kalitesini ise buradan anlatmaya gerek yok çok iyi başladı, iyi işler yaptı ama son dakikadaki yaptırdığı penaltı şanssızlığı oldu.

Süper Kupa’yı kazanmak lig öncesi moral olabilirdi ama Beşiktaş’ın morale ihtiyacı yok. Çünkü oturmuş bir kadrosu ve oyunu değiştirecek ayakları var. Biraz zamana ihtiyacı var. Bu zaman dolduğunda yine eski Beşiktaş izlenecektir.

Son olarak maçta istenmeyen olaylar yaşandı... Dün gece bir kez daha gösterdi ki, özellikle Anadolu’da oynanan maçlarda önlemler yetersiz kalıyor. Eskişehir’de de aynısı oldu. Antalya’daki Eskişehir- Göztepe maçı da aynıydı... Dün akşam belki de faciadan dönüldü.

YENİLER NASILDI? (NEGREDO) 4 gün önce Türkiye’ye ayak basan Kartal’ın yeni forveti Samsun’daki finale yedek olarak başladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in 61. dakikada oyuna aldığı İspanyol yıldızın idman eksikliği hemen göze çarptı. Konya’nın sert savunması altında pek etkili olamayan Negredo, 90+2’de ise altıpasta kafayı vursa da kaleci Serkan çizgide inanılmaz kurtardı.

BÜLENT YAVUZ: FIRAT AYDINUS İYİ BAŞLADI

Fırat Aydınus, kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezonun, özelikle ikinci devrenin en başarılı hakemiydi. Ödül olarak da Süper Kupa’ya atandı. Aydınus maça iyi başladı. Zamanında çaldığı düdüklerle oyunu kontrol altına almayı başardı. İkili mücadelelerde ve elle oynamalarda hata yapmadı. 38. dakikada Ali Turan’ın eline gelen topta penaltı yoktu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bir sevinen, bir üzülen olacaktı, maalesef biz üzüldük. Oynadığımız oyun, kaybetmeyi hak etmiyordu. O kadar kötü oynamadık. Kazanabilirdik ama olmadı. Konyaspor’u tebrik ediyorum.

Siyah-Beyazlılar’ın itirazında, Aydınus çok net bir şekilde “Bir şey yol diyerek oyunu devam ettirdi. İkinci devreye de iyi başlayan hakem Aydınus, 90. dakikada Beşiktaş aleyhine penaltı noktasını gösterdi. Pepe’nin rakibine yaptığı müdahale çok açık ve netti. Aydınus’a sadece düdük çalmak kaldı. Fırat’ın adı ‘koşmuyor’a çıkmış. Varsın koşmasın ama böyle güzel maçlar yönetsin. Hem otoriterdi hem de cesurdu. Sarı kartlarda da hata yapmadı.

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