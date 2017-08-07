Bazı yöneticilerin Fatih Terim'i istememesi Özbek'i köşeye sıkıştırdı

Galatasaray'da yüksek maliyetli transferlere karşın, takımın hazır görüntü vermemesi taraftarların Fatih Terim baskısı kurmasına neden olurken, kurt hocayla görüşmeye hazırlanan başkan Dursun Özbek içeriden darbe yedi.

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberien göre Sarı-Kırmızılı kulüpte iki yıl içinde yönetimden Cüneyt Tanman, Tayfun Demir, Fatih İşbecer ve Selim Arda Üçer istifa etmişti. Dursun Özbek’i, yeni istifa dedikoduları ile üstü kapalı olarak tehdit eden bazı kurmayların, 4 yöneticinin daha istifa etmesi durumunda tüzüğe göre otomatik olarak seçime gitme kuralını hatırlatıp, başkanın, Terim’le görüşmesini engelledikleri iddia edildi.





‘TERİM GELİRSE ARDA GELMEZ’

Yine aynı yönetici ve bazı profesyonel idarecilerin, “Terim gelirse değil bizi, sizi bile Florya’ya sokmak istemez” dedikoduları ile Özbek’in kafasını karıştırmak istedikleri, Barça’dan kiralık olarak geri döndürülmek istenen Arda’yı da hatırlatıp “Terim gelirse, Arda gelmez” diyerek kazanı kaynattıkları ortaya çıktı. Bu dedikodulardan bunalan başkanın, ilk yönetim kurulu toplantısında konuyu gündeme getirip bazı önemli kararlar alabileceği bildirildi.