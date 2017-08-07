Lens kontrolden geçti

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği ve dün Süper Kupa karşılaşmasını Samsun'da tribünden takip eden Jeremain Lens, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan Lens, daha sonra ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Siyah-Beyazlı kulüp, Hollandalı yıldız oyuncu için bugün saat 15:30'da Vodafone Park'da imza töreni düzenleyecek.