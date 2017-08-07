Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Milan stoperi Gabriel Paletta ile anlaşma sağlayamadı

Fenerbahçe bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer'in boşluğunu doldurmak için stoper bölgesine takviye düşünüyor. Fenerbahçe'nin bu bölge için gündeminde Milan'ın iki yıldızı var.

BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Paletta için Milan kulübü ile anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan futbolcu ile masaya oturdu ancak anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe iki yıllık sözleşme önerirken, Paletta 3 yıllık sözleşmede diretti. Fenerbahçe'nin iki yıllık sözleşme teklifinde değişiklik yapmayacağı ve 31 yaşındaki futbolcunun alternatifi olarak Gustavo Gomez ile de temaslarda bulunduğu belirtildi.

Sarı-lacivertliler, forvet transferinde ise Moussa Sow ile Lucas Perez'i bekliyor. Eski futbolcusu Moussa Sow'un kulübü Al Ahli ile problemini çözmesini bekleyen Fenerbahçe, Lucas Perez için de girişimlerde bulunuyor.

Arsenal'in satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Perez'e teklifini sunan sarı-lacivertliler, İngiliz kulübü ile de pazarlık yapıyor.

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