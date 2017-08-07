Emre Mor, Inter'e transfer oluyor

Borussia Dortmund'daki geleceği yaz boyunca tartışma konusu olan ve adı birçok kulüple anılan Emre Mor'un yeni takımı belli oluyor. Serie A ekiplerinden Inter, genç kanat oyuncusunu kadrosuna katmak üzere.

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport, Emre'nin Inter'e transferinin çarşamba gününe kadar resmiyete kavuşacağını öne sürdü. Genç futbolcunun Inter'de 2 senelik kiralık olarak oynamasını kabul eden Borussia Dortmund, Emre'nin satın alma opsiyonunu ise 15 milyon Euro olarak belirledi.

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, milli futbolcunun Inter'le anlaştığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulayarak kısa süre içinde resmi imzaların atılacağını söylemişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Inter, Emre Mor ile beraber Nice'ten Dalbert'i de kısa süre içerisinde kadrosuna katacak. Brezilyalı sol bekin bonservisi için 20 milyon Euro ödeyecek Inter'de teknik direktör Luciano Spalletti iki yeni transferi cumartesi günü Real Betis ile oynanacak hazırlık maçında oynatmayı planlıyor.

emre mor

Inter

borussia dortmund

transfer