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Antalyaspor, Johan Djourou, transfer
FUTBOL

Antalyaspor, Johan Djourou'yu transfer etti

Antalyaspor, 30 yaşındaki Fildişi Sahilleri asıllı İsviçreli stoper Johan Djourou ile 2 yıllığına anlaştı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:19:23 Güncelleme: 15:20:50

Djourou sabah saatlerinde kente gelerek sağlık kontrolünden geçti. Antalyaspor yönetiminin bugün saat 16.30'da düzenleyeceği törenle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İki tarafın da memnun kalması durumunda 2 yılın sonunda uzatma opsiyonu da kullanılacak.

Geçen sezon Hamburg'da 16 maça çıkan İsviçreli defans oyuncu gol sevinci yaşayamadı. Antalyaspor transfer döneminde Boffin, Maicon, Aydın, Jeremy, Musa Nizam transfer etti. Kırmızı beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun'la da sözleşme imzaladı.

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