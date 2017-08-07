Lens: "Beşiktaş'ta oynamak hayalimdi"

Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, siyah-beyazlı kulübün kanalı BJK TV'de açıklamalarda bulundu.

İşte Lens'in açıklamaları:

"Beşiktaş'ın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Benim için en önemlisi hayallerimi takip etmek. Beşiktaş'ta oynamak da benim hayalimdi. Gerçekten video çok özeldi, takım arkadaşlarımdan biri arıyor, Beşiktaş'a geldiğimi söylüyorum, çok hoş. Benim de birini aramam gerekirse ararım."

"Beşiktaş'ta beklentiler her zaman yüksektir. Üst üste iki şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım. Türk futbolunu yakından tanıyorum ve bu takıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, babam vefat ettiği zaman bana destek oldu. Aynı şekilde Fenerbahçe taraftarına ve o dönemde maça çıktığım Alanyaspor futbolcularına ve taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. O dönemde bütün Türkiye bana destek oldu, herkese minnettarım."

"Uzun zaman önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, Dünya Kupası'nda oynadım, Avrupa Şampiyonası'nda oynadım ama Şampiyonlar Ligi uzun zaman oldu.Gerçekten orada oynamayı heyecanla bekliyorum ve bunu çok istiyorum."