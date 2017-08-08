Aykut Kocaman, takımın gidişatının olumlu olduğunu düşünüyor

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göer teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcıları yeni sezon öncesinde birbirine yakın oynama, kompakt oyun, arkadaşının açığını kapatma ve tüm bunlar için gayret gösterme anlamında oyunculardan memnun. Teknik heyet şu ortak noktalarda birleşti:

1 - Yeni sezon öncesinde Aykut Kocaman ve ekibinin en çok üzerinde durduğu şeylerin başında gelen yardımlaşma konusunda takımın görüntüsü tam not aldı. Birbirine yakın oynama, kompakt oyun, arkadaşının açığını kapatma ve tüm bunlar için gayret gösterme anlamında oyuncularından memnun. Genel çıkan sonuç; gidişat olumlu yönde.

2 - Teknik heyetin yüzünü güldüren bir diğer konu da pas oyunu, oyunun yönünü değiştirme gibi konulardaki her iki maçta da zaman zaman ortaya çıkan tablo. Yapılan analizde bu çerçevede çok sayıda görüntü ortaya çıktı. Bu da değişimin habercisi olarak kaydedildiç

3 - Oynanan hazırlık maçlarının ikinci yarılarında net bir şekilde ortaya çıkan yorgunluğun ana sebeplerinden biri olarak; özellikle önde oynayan oyunculardan sürekli ve şiddetli baskı istenmesi gösteriliyor. Bunu ilk yarılarda takım halinde çok iyi yaptılar. Görüntülü analizde çok sayıda top kazanma pozisyonu kaydedildi. Memnuniyet verici bulundu. Bu anlamda Ahmethan’ın da hareketli ve diri oyunu, önde baskısı memnun etti. Özellikle öndeki oyuncuların yorulmaya başladığı dakikalarda Şener’e ve Hasan Ali’ye fazla yük bindi. Zaman içinde bu baskılı temponun maçın geneline yayılması hedefleniyor...

4 - Aykut Kocaman ve ekibin en beğendiği pozisyonsa Kadıköy’deki maçın 90+4. dakikasında Sturm Graz taç atarken tüm takımın aldığı pozisyon, rakibi hataya zorlayan baskı, topun kaleciye gitmesi ve Mehmet Topal ile topun kazanılması oldu. Bu pozisyon takıma “İşte bu iş böyle yapılır” diye gösterildi.

5 - Günümüzde modern futbolda en çok dikkat edilen, altı çizilen pozisyon oyunu anlamında da, oyunun genelinde takımın doğru işler yaptığı, topun rakipte olma koordinatlarına göre çoğunlukla doğru pozisyon alındığı gözlendi. Buradaki pozisyon hataları antrenmanlarda sürekli tekrarlarla ve görüntü analizlerinde oyunculara yanlış yaptıkları şeyler izlettirilerek en aza indirilecek.

6 - Yeni transferlerden Valbuena ve Dirar’ın sürekli istekli halleri, oyun içindeki etkinlikleri ve adam eksiltmelerdeki başarıları da teknik heyeti memnun etti.

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