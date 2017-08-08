Dursun Özbek Fatih Terim ve Arda Turan iddialarına yanıt verdi - Galatasaray haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu'nda GS-Workington'ın hazırladığı Fatih Terim çalışma ofisini ziyaret etti. Özbek, burada soruları yanıtlarken Fatih Terim ve Arda Turan'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fatih Terim'le ilgili iddialara cevap veren Özbek, "Futbol takımının başında bir hoca var. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum. Galatasaray yönetimini yıpratmak için uğraşılmamalıdır. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz, herkes Galatasaray'ı destekleyecek hareketlerin içerisinde olmalı. İlk kez söylemiyorum, Tudor bizim antrenörümüz. Yönetim olarak hocamızı destekliyoruz. Yaptığımız çalışmalar hiçbir zaman antrenör çalışması değildir. Yönetim olarak Tudor'la ilgili en ufak bir endişemiz yok." dedi.

"KULÜBÜN 5 YILLIK PROJESİNE YÖN VERECEK İSİMLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Dursun Özbek yapılan görüşmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamalara "Tudor ile olan sözleşmemiz 1 senelik ancak şu anda Galatasaray'ın 5 yılını planlamamız gerekiyor. Yeni yapılanmayı da planlamak zorundayız. Kulübün 5 yıllık projesine yön verecek isimlerle de görüşüyoruz. Bizim çalışmalarımız da buna yönelikti." ifadeleriyle devam etti.

ARDA TURAN KONUSU...

Dursun Özbek, eski futbolcuları Arda Turan'la ilgili de açıklamalar yaptı. Özbek, "Bu sene lige iddialı hazırlanıyoruz. Tek amacımız, şampiyonluk. Bunun için gerekli transferleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hesabımızı kitabımızı çok iyi yaptık. Şu an bütçenin içindeki harcamaları yapıyoruz. Bizi zora sokacak harcamalar içinde değiliz. Arda Turan çok iyi bir Galatasaraylı. Bize çok iyi hizmet etmiş bir evladımız. Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer burası. Arda'nın Galatasaray'da futbolu bırakması en büyük arzumuz. Bu yönde de çalışmalarımız var." dedi.