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Dursun Özbek
FUTBOL

Dursun Özbek Kulüpler Birliği başkanlığına aday oluyor!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına aday olma kararı aldı

08 Ağustos 2017 Salı, 16:35:13 Güncelleme: 17:46:01

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına aday olma kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyacak.

Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ'ın görevi bırakacağını duyurmasının ardından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına adaylık kararı alan ilk isim olarak dikkati çekti.

GALATASARAY DA AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olma kararı aldı" denildi.

Başkan Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyacak.

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YORUMLAR 79
  • Misafir 12 dakika önce
    burayida batırayım
  • Misafir 14 dakika önce
    allam allam allam allam :((((
  • Misafir 19 dakika önce
    Ah GSliler simdi biz Besiktaslilar'in neler cektigiginin 10da 1ini anliyorsunuz. Ozbek bu hizla devam etsin, tupcununun yerini alir 4-5 seneye...
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