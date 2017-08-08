Dursun Özbek Kulüpler Birliği başkanlığına aday oluyor!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına aday olma kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyacak.
Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ'ın görevi bırakacağını duyurmasının ardından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına adaylık kararı alan ilk isim olarak dikkati çekti.
GALATASARAY DA AÇIKLADI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olma kararı aldı" denildi.
Başkan Dursun Özbek, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyacak.
- dursun özbek
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Misafir 12 dakika önceburayida batırayım00
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Misafir 14 dakika önceallam allam allam allam :((((00
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Misafir 19 dakika önceAh GSliler simdi biz Besiktaslilar'in neler cektigiginin 10da 1ini anliyorsunuz. Ozbek bu hizla devam etsin, tupcununun yerini alir 4-5 seneye...00