Fenerbahçe Soldado ile anlaşmaya vardı - Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe ligin başlamasına kısa bir süre kala transferde hareketli saatler yaşıyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Cagliari maçında özellikle forvet hattındaki sıkıntı bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasının ardından genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkan Ali Yıldırım ile idari menajer Hasan Çetinkaya dün sabah erken saatlerde Madrid’e uçtular. Öncelikli hedef Lucas Perez.

Yıldız futbolcu bu defa da ikna edilmezse fazla ısrarcı olunmayıp vakit geçirilmeden B planı devreye sokulacak. Burada da hedef Villarreal’in santraforu Soldado.

32 yaşındaki futbolcu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti ve her konuda anlaşma sağlandı. İspanya’da golcü sıkıntısını sonuçlandırmak isteyen yöneticilerin daha sonraki rotası ise İngiltere olacak.

Chelsea’nin 21 yaşındaki oyuncusu Kenedy için görüşmeler yapılacak. 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Kenedy için kiralama teklifi gündemde.

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