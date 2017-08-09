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Kwadwo Asamoah
FUTBOL

Galatasaray Asamoah transferinde son durum - Kwadwo Asamoah kimdir?

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Asamoah'a onay çıkmadı!

Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Kwadwo Asamoah için Juventus’un hocası Allegri’den izin çıkmadı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:33:28 Güncelleme: 09:40:00

Cimbom'un prensipte anlaştığı Asamoah için Juventus’un hocası Allegri’den onay çıkmadı. İtalyan teknik adam, ancak Atalanta’dan Spinazzola’nın transferi halinde çok yönlü öğrencisine izin verebileceğini yönetime iletti.

Bu transfer için 5.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Galatasaray, Juve’yle pazarlıklarını sürdürüyor. 2012-13 sezonunda Udinese’den 18 milyon Euro’ya transfer edilen 29 yaşındaki Ganalı yıldız, sol bek, sol kanat ve orta sahada görev yapabiliyor.

Kojo Kwadwo Asamoah kimdir?

Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)
Doğduğu il: Accra / Gana
Boyu: 1,73 m
Uyruğu: Gana
Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 11 milyon €
Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

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