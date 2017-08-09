Galatasaray Asamoah transferinde son durum - Kwadwo Asamoah kimdir?

Cimbom'un prensipte anlaştığı Asamoah için Juventus’un hocası Allegri’den onay çıkmadı. İtalyan teknik adam, ancak Atalanta’dan Spinazzola’nın transferi halinde çok yönlü öğrencisine izin verebileceğini yönetime iletti.

Bu transfer için 5.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Galatasaray, Juve’yle pazarlıklarını sürdürüyor. 2012-13 sezonunda Udinese’den 18 milyon Euro’ya transfer edilen 29 yaşındaki Ganalı yıldız, sol bek, sol kanat ve orta sahada görev yapabiliyor.

Kojo Kwadwo Asamoah kimdir?

Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)

Doğduğu il: Accra / Gana

Boyu: 1,73 m

Uyruğu: Gana

Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 11 milyon €

Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

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