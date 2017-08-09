Dortmund'dan Emre Mor açıklaması! Emre Mor Dortmund'a transfer olacak mı? Emre Mor son durum!

Dortmund, takımdan ayrılması beklenen Milli yıldız Emre Mor'a transfer görüşmeleri yapması için izin verdi.

Borussia Dortmund’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Emre Mor, takım fotoğrafı çekimlerinden çıkarıldı. Oyuncuya son transfer görüşmelerini yapması için izin verildi.”

Genç oyuncunun ismi özellikle Inter ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

AZİZ YILDIRIM YAPTIKLARI TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI:

"Emre Mor için 2 milyon euro kiralama bedeli + 8 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde teklifimizi yaptık. Emre Mor'un Inter ile anlaşması bitmedi ama bize de daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. İnter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle..."

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