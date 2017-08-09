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Emre Mor
FUTBOL

Dortmund'dan Emre Mor açıklaması! Emre Mor Dortmund'a transfer olacak mı? Emre Mor son durum!

Dortmund'dan Emre Mor açıklaması

Dortmund, Emre Mor'a transferi için görüşme yapmasına izin verildiğini ve takım fotoğrafı çekimlerinden çıkarıldığını açıkladı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:43:19 Güncelleme: 15:00:37

Dortmund, takımdan ayrılması beklenen Milli yıldız Emre Mor'a transfer görüşmeleri yapması için izin verdi.

Borussia Dortmund’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Emre Mor, takım fotoğrafı çekimlerinden çıkarıldı. Oyuncuya son transfer görüşmelerini yapması için izin verildi.”

Genç oyuncunun ismi özellikle Inter ve Fenerbahçe ile anılıyordu. 

AZİZ YILDIRIM YAPTIKLARI TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI:
"Emre Mor için 2 milyon euro kiralama bedeli + 8 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde teklifimizi yaptık. Emre Mor'un Inter ile anlaşması bitmedi ama bize de daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. İnter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle..."

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YORUMLAR 16
  • Misafir 19 dakika önce
    Al be aziz başkan costur bizi eljif oguz kaan emre ile dunyaya şov yapalim
  • Misafir 4 dakika önce
    şikeciler ne şovu :) yemın olsun sesli güldüm.hep sıcaklıklardan oluyo
  • Misafir 33 dakika önce
    HADİ İNŞ FB YE GELİR
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