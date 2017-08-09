ÖNE ÇIKANLAR
Arda Turan
FUTBOL

Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan transferi için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile görüşüyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:04:55 Güncelleme: 17:25:44

Galatasaray'da Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la görüşüyor. Özbek'in sahibi olduğu otelde gerçekleşen görüşmeden ne sonuç çıkacağı merak konusu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 62
  • Misafir 11 dakika önce
    Arda takıma zarar verebilir. Her şeye burnunu sokuyor. Sanane malzemecinin priminden. Sen çık futbolunu oyna. Milli takımda kimin alacağı kalmış şimdiye kadar !!
  • Misafir 14 dakika önce
    Ufak tefek bir hata yaptığında herşeyini kaybeder çünkü bizim vatandaş yeterince dolduruldu, kaldı ki hata yapmaya müsait bir yapısı var. Gelmemesi kendisi için çok iyi olur, morali de bozulunca yok olur gider.
  • Misafir 15 dakika önce
    arda gelirse terim gelmez. terimi tercih ederim.
Tüm yorumları göster(62)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER