Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi

Galatasaray'da Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la görüşüyor. Özbek'in sahibi olduğu otelde gerçekleşen görüşmeden ne sonuç çıkacağı merak konusu.

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