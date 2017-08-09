Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi

Galatasaray'da Arda Turan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la görüşüyor. Özbek'in sahibi olduğu otelde gerçekleşen görüşmeden ne sonuç çıkacağı merak konusu.
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YORUMLAR 62
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Misafir 11 dakika önceArda takıma zarar verebilir. Her şeye burnunu sokuyor. Sanane malzemecinin priminden. Sen çık futbolunu oyna. Milli takımda kimin alacağı kalmış şimdiye kadar !!00
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Misafir 14 dakika önceUfak tefek bir hata yaptığında herşeyini kaybeder çünkü bizim vatandaş yeterince dolduruldu, kaldı ki hata yapmaya müsait bir yapısı var. Gelmemesi kendisi için çok iyi olur, morali de bozulunca yok olur gider.00
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Misafir 15 dakika öncearda gelirse terim gelmez. terimi tercih ederim.00