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Marco Benassi
FUTBOL

Benassi Fiorentina'da

İtalya temsilcisi Fiorentina, Marco Benassi'nin transferi için Torino ile anlaştı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:30:59 Güncelleme: 16:33:03

Serie A ekiplerinden Fiorentina, Marco Benassi'nin transferi için kulübü Torino ile anlaşma sağladı.

Fiorentina Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusunda Torino ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Benassi, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Fiorentina'da 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

İtalyan orta saha oyuncusu, Torino formasıyla çıktığı 98 karşılaşmada 12 kez ağları sarsmıştı.

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