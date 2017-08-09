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Talisca: "Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum" - Beşiktaş transfer haberleri

Talisca: "Beşiktaş'ın oyuncusuyum, bir yere gitmiyorum"

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:08:39 Güncelleme: 18:03:29

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

Portekiz ekibi Benfica ile Beşiktaş Kulübü arasındaki sıkıntı nedeniyle lisansı henüz çıkarılamayan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı forma giydiği fotoğrafına yer vererek, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, hiçbir yere gitmiyorum. Ben ve ailem burada çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.

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YORUMLAR 24
  • Misafir 9 dakika önce
    Adamsın talısca.
  • Misafir 46 dakika önce
    helal
  • Misafir 50 dakika önce
    çok büyük taliska
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