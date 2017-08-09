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Beşiktaş Beck
FUTBOL

Andreas Beck: "Sakatlığım ciddi değil"

Beşiktaşlı Andreas Beck, sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:51:39 Güncelleme: 17:54:20

Beşiktaş'ta forma giyen Alman oyuncu Andreas Beck, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü gelişen kol sakatlığım ciddi değil. Antrenmanlara çıkmama engel yok" dedi.

Beşiktaşlı oyuncu Andreas Beck, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Alman savunma oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma idmandan bir fotoğraf ekleyerek, "Pazar günü gelişen kol sakatlığım ciddi değil. Kırık yok ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmama engel yok. Rahatladığımı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

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