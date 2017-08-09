Kulüpler Birliği Vakfı: "Talimat değişikliği gerçekleşti"

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüpler Birliği’nin 28 Temmuz tarihinde almış olduğu karar neticesinde Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiş olan ilgili talimatnamelerdeki değişikliklerle ilgili olarak;



Futbol Federasyonuna bildirilen ve 18 ile sınırlı olan futbolcu adedinin 10 yedek futbolcu ile birlikte 21’e çıkarılması,



Daha önce 3’le sınırlı olan müsabaka esnasında belirlenen alanda ısınan futbolcu adedinin 5’e çıkarılması ayrıca ısınma esnasında Fiziksel Performans Antrenörünün de futbolcuların ısınmasına eşlik edebilmesi,



Müsabakaların başlamasına 60 dk kalana kadar sınırlandırılmış olan saha sulama kuralının, başlama vuruşundan 5 ve 10 dk önce ve/veya, devre arasında en fazla 5 dk olacak şekilde değiştirilmiştir.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulunda ilgili Talimat değişiklikleri gerçekleşti. 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu’nun bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalarından geçerli olmak üzere uygulanmasına karar verilmiştir. İlgili değişiklikler konusunda desteğini esirgemeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu’na Kulüpler Birliği olarak teşekkür ederiz."







Kulüpler Birliği Vakfı