Dzon Delarge Bursa'ya geldi

Yeşil-beyazlı takımın yeni transferi Dzon Delarge, gece geç saatlerde Bursa'ya geldi.



Özlüce Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Delarge, "Bursaspor tarihiyle birlikte Türkiye'deki en büyük kulüplerden. Bana burada oynama fırsatı verecek olan Bursaspor ailesine teşekkür ediyorum. Bir an önce takıma adapte olmak istiyorum. Avusturya'da da çalışmalarıma devam ediyordum. Kendimi fit hissediyorum" dedi.



Badu'yu yakından tanıdığını dile getiren yetenekli oyuncu, Teknik Direktör Paul Le Guen ile de görüştüğünü söyledi. Taraftarlar hakkında da konuşan Delarge, "Onları her hafta mutlu etmek, yüzlerinde gülümseme oluşturmak için elimden geleni yapacağım. Çok çalışacağım" diye konuştu.



Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Dzon Delarge