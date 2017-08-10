ÖNE ÇIKANLAR
Dzon Delarge
FUTBOL

Dzon Delarge Bursa'ya geldi

Bursaspor'un yeni transferi Dzon Delarge, kendisini fit hissettiğini ve bir an önce takıma adapte olmak istediğini söyledi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:30:24 Güncelleme: 11:32:56

Yeşil-beyazlı takımın yeni transferi Dzon Delarge, gece geç saatlerde Bursa'ya geldi.

Özlüce Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Delarge, "Bursaspor tarihiyle birlikte Türkiye'deki en büyük kulüplerden. Bana burada oynama fırsatı verecek olan Bursaspor ailesine teşekkür ediyorum. Bir an önce takıma adapte olmak istiyorum. Avusturya'da da çalışmalarıma devam ediyordum. Kendimi fit hissediyorum" dedi.

Badu'yu yakından tanıdığını dile getiren yetenekli oyuncu, Teknik Direktör Paul Le Guen ile de görüştüğünü söyledi. Taraftarlar hakkında da konuşan Delarge, "Onları her hafta mutlu etmek, yüzlerinde gülümseme oluşturmak için elimden geleni yapacağım. Çok çalışacağım" diye konuştu.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

  • Dzon Delarge
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER