Dursun Özbek Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi. Özbek'in yardımcılıklarını Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut ve Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu yapacak.

Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Sözlerime Göksel başkanıma teşekkürle başlamak istiyorum. Çok büyük bir teşekkürü hakediyor. Çok iyi hizmetler verdi ve çıtayı yükseltti. Futbolun marka seviyesi beklenmedik seviyede yükseldi. İkinci teşekkürü de beni bu başkanlığa layık gören kulüp başkanlarına ediyorum. 1 yıl süreyle seçildim. Türk futbolunun içinde bulunduğu bazı sıkıntılarının takipçisi olacağım. Göksel başkanın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Bir değişim söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği yeni başkanı Dursun Özbek, eski başkan Göksel Gümüşdağ'a plaket verdi

Veda eden Göksel Gümüşdağ ise "18 kulüp başkanımızın kararıyla önemli işlere imza attık, bugün veda ediyorum, hoşçakalın" diye konuştu.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2017

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dursun özbek

Kulüpler Birliği

Kulüpler Birliği yeni başkanı