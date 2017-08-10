PFDK'dan Fikret Orman'a, Beşiktaş'a ve Konyaspor'a ceza verildi! İşte yazar yorumları!

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle, Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. HT Spor yazarları verilen cezaları yorumladı:



SERDAR ALİ ÇELİKLER: TÜRKİYE'DE FUTBOLUN ÇİVİSİ ÇIKMIŞTIR

"5 maç makul olabilir ama, kupa finalindeki Başakşehir-Konyaspor maçından sonra Konya'ya 1 maç ceza verilmişti. Ya 1 maç ceza yanlış, ya 5 maç ceza yanlış. Bizim sıkıntımız bu. Kuralları doğru uygulayamamak. Bu cezalar neye göre veriliyor? Türkiye'de futbolun çivisi çıkmıştır. Bu Federasyon bütün kurullarıyla beraber değişmeden, Türkiye'de futbolun tekrar düzelmesi mümkün değildir. Bugün bile sayın bakanları kandırıyorlar. Yanlış bilgilendiriyorlar. Hem Osman Aşkın Bak, hem Süleyman Soylu, bu şiddetle ilgili toplantı yaptılar. 'Artık kupa finallerinde de Passolig uygulaması olacak' diyorlar. Ama kendilerine yanlış bilgiler veriyorlar. Sayın Bakanlar, 'Size yanlış bilgi veriyorlar efendim. Bu iki maç için de biletleri Federasyon satıyor, Federasyon da TC kimlik numarası olmadan kimseye bilet satmıyor.' Örneğin, bir taraftar Samsun'daki Konyaspor-Beşiktaş Süper Kupa finaline bilet almak isterse, TFF'nin sitesine girecek, TC kimlik numarasını yazacak, hangi bölümde hangi koltukta oturduğunu belirtmek suretiyle biletini alacak. Ha Passolig, ha bu iş. Ne fark eder? Fark eden bir şey var mı? Ama bize Passolig'de 'Her kamerayla adamın yakasındaki iğneyi bile göreceğiz' dediler. Passolig projesi ölmüş, uygulanmayan bir projedir. Sayın bakanlara da buradan sesleniyorum; bu işin düzelmesi için bir numaralı şart, bütün kurullarıyla beraber Federasyon'un artık değişmesidir."

"3 AYNI SUÇA FARKLI FARKLI CEZA"

"Tahkim Kurulu'ndan ceza indirimi bekliyorum. Fikret Orman'ın cezası 30 güne düşer, Beşiktaş'ın cezası sıfıra iner veya ertelenir. Konya'nın cezası da 1-2 maç düşer diye bekliyorum. Bu iş böyle oluyor hep. Konya'nın bütün bakanları varsa milletvekilleri de devreye girer. Türkiye'de bu iş böyle maalesef, o yüzden düzelmez diyorum. Çünkü herkes yanlış bilgilendiriliyor ve kimse işini yapmıyor. Aynı Disiplin Kurulu Eskişehir'deki kupa finalinde Konyaspor'a 1 maç ceza veriyor, Göztepe-Eskişehirspor TFF 1. Lig Play-off finalinde Göztepe'ye 3 maç ceza veriyor, şimdi Konya'ya 5 maç ceza veriyor. Hangisi doğru? 3 aynı suça farklı farklı cezalar veriyorsunuz..."



"TFF 1. Lig finali, Göztepe-Eskişehirspor maçı 2.5 saat sürdü. O maçta Passolig geçerliydi, yakalanabildiler mi? Hayır. Çünkü Passolig ölüdür, saçma sapan bir uygulamadır. Bu baştan sona yıkılıp, bir daha yapılmalıdır."

ATİLLA TÜRKLER: PFDK BENİ ŞAŞIRTTI

"Disiplin Kurulu beni şaşırttı. Verilen cezaların doğru hatta az bile olduğunu düşünüyorum. Geçmiş yıllarda PFDK, kusura bakmasınlar ama çeşitli eyyamlarla düşük cezalar vermişti. Konyaspor'a gereken ceza verildi. Dilerim bundan sonra da bu tür cezalar verilir. Çünkü ülkede barış, huzur ve adaletin sağlanması için Disiplin Kurulu'na büyük görev düşüyor. Artık bundan sonra kimsenin gözyaşına bakılmaması gerekiyor. O maçta gerçekten büyük bir faciadan dönüldü. Sahaya giren taraftarların futbolcu ya da teknik direktöre fiili saldırısı olsaydı altından kimse kalkamazdı. Önümüzdeki haftalarda herkesin gereken dikkari göstereceğini tahmin ediyorum. Tahkim Kurulu, verilen cezalarda indirime gidebilir."