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Beşiktaş, Gary Medel'i transfer etti - Gary Medel kimdir?

Beşiktaş, Gary Medel'i transfer etti

Beşiktaş, Inter'in Şilili oyuncusu Gary Medel'i transfer etti. Tecrübeli futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:35:23 Güncelleme: 18:50:52

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Inter'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Haberde hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşma sağlandığı ve Medel ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Şilili oyuncu, siyah-beyazlılardan yılda 2,3 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

GARY MEDEL KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 3 Ağustos 1987 (30)
DOĞDUĞU İL: Santiago / Şili
BOYU: 1,71m
UYRUĞU: Şili
MEVKİ: Defansif orta saha / stoper
AYAK: Sağ
2016-2017 SEZONU PERFORMANSI: 31 maç, 8 sarı kart
OYNADIĞI KULÜPLER: Universidad Catolica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter

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YORUMLAR 7
  • Misafir 3 dakika önce
    bitik bir futbolcu
  • Misafir 5 dakika önce
    Başarısız
  • Misafir 9 dakika önce
    Hayırlı olsun
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