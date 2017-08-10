Beşiktaş, Gary Medel'i transfer etti - Gary Medel kimdir?

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Inter'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Haberde hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşma sağlandığı ve Medel ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Şilili oyuncu, siyah-beyazlılardan yılda 2,3 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
GARY MEDEL KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 3 Ağustos 1987 (30)
DOĞDUĞU İL: Santiago / Şili
BOYU: 1,71m
UYRUĞU: Şili
MEVKİ: Defansif orta saha / stoper
AYAK: Sağ
2016-2017 SEZONU PERFORMANSI: 31 maç, 8 sarı kart
OYNADIĞI KULÜPLER: Universidad Catolica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter
- beşiktaş
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YORUMLAR 7
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Misafir 3 dakika öncebitik bir futbolcu00
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Misafir 5 dakika önceBaşarısız00
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Misafir 9 dakika önceHayırlı olsun00