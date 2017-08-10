Beşiktaş, Gary Medel'i transfer etti - Gary Medel kimdir?

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Inter'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Haberde hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşma sağlandığı ve Medel ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Şilili oyuncu, siyah-beyazlılardan yılda 2,3 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

GARY MEDEL KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 3 Ağustos 1987 (30)

DOĞDUĞU İL: Santiago / Şili

BOYU: 1,71m

UYRUĞU: Şili

MEVKİ: Defansif orta saha / stoper

AYAK: Sağ

2016-2017 SEZONU PERFORMANSI: 31 maç, 8 sarı kart

OYNADIĞI KULÜPLER: Universidad Catolica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter

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