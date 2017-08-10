Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Brezilyalı Giuliano ile anlaştı

Kadrosuna son olarak Roberto Soldado'yu katan Fenerbahçe, 27 yaşındaki ofansif orta saha Giuliano'da da mutlu sona ulaştı. BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Giuliano'nun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Oyuncu yarın İstanbul'a gelecek.

Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın Ekvador ve Kolombiya ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçlarının aday kadrosuna davet edilmişti. Teknik direktör Tite oyuncu için "Milli Takım'daki yerini kaybetmemesi için bir kulüpte düzenli olarak oynamalı." yorumu yapmıştı.

GIULIANO KİMDİR?

Tam adı: Giuliano Victor de Paula

Doğum tarihi: 31 Mayıs 1990

Doğum yeri: Curitiba / Brezilya

Yaş: 27

Boy: 1,72

Uyruk: Brezilya

Mevki: On Numara

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2020

Son sezon performansı: 38 maç | 17 gol | 13 asist

Daha önce oynadığı kulüpler: Parana, Internacional, Dnipro, Gremio, Zenit



Giuliano Victor de Paula, 31 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Curitiba şehrinde doğdu. Futbol hayatına ilk olarak 2002 yılında Parana'nın genç takımında başlayan Giuliano, 2007 yılında Parana'da profesyonelliğe geçiş yaptı ve A takım'da 17 maçta 6 gol kaydetti.

2009-2010 sezonunda Internacional kulübünde forma giydi ve burada da 56 maçta attığı 11 gol ile dikkat çekti. 18 Ağustos 2010'da Copa Libertadores'i kazandı. 2011'de Dnipro'ya transfer olan Giuliano, 2011-2014 yılları arasında forma giydiği 87 maçta 16 gol kaydetti.

15 Haziran 2014'te Gremio'ya 6 milyon euro karşılığında transfer oldu ve 2014-2016 yılları arasında çıktığı 67 maçta 11 gol attı.

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