Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Arda Turan ile ilgili Katalan basını tarafından son gelişmeler duyuruldu.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Galatasaray'ın Arda Turan'ı çok istediği, Arda Turan'ın da bu transfer için Barcelona yönetimine talepte bulunduğu kaydedildi.
Barcelona'nın ise Galatasaray ile pazarlık halinde olduğu belirtilirken, İspanyol kulübün bu transfer için önce 30 milyon euro, ardından ise 10 milyon euro'luk bir indirimle 20 milyon euro istediği bilgisi verildi.
Galatasaray'ın ise Arda Turan için 10 milyon euro önerdiği ve bu rakamdan yukarıya çıkamayacaklarını her iki görüşmede de Barcelona tarafına ilettiği notu düşüldü.
İkinci görüşme sonrası bu transfer görüşmelerinin son güne kadar devam edebileceği, Barça'nın tüm ihtimalleri değerlendireceği ve transferin kapanacağı tarih olan 7 Eylül'den önce çözülmesinin kolay olmadığı vurgulandı.