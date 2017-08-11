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FUTBOL

Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:28:06

  • 1 Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?
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    Galatasaray'ın transfer etmek istediği Arda Turan ile ilgili Katalan basını tarafından son gelişmeler duyuruldu.

  • 2 Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?
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    Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Galatasaray'ın Arda Turan'ı çok istediği, Arda Turan'ın da bu transfer için Barcelona yönetimine talepte bulunduğu kaydedildi.

  • 3 Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?
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    Barcelona'nın ise Galatasaray ile pazarlık halinde olduğu belirtilirken, İspanyol kulübün bu transfer için önce 30 milyon euro, ardından ise 10 milyon euro'luk bir indirimle 20 milyon euro istediği bilgisi verildi.

     

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  • 4 Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?
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    Galatasaray'ın ise Arda Turan için 10 milyon euro önerdiği ve bu rakamdan yukarıya çıkamayacaklarını her iki görüşmede de Barcelona tarafına ilettiği notu düşüldü. 

  • 5 Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?
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    İkinci görüşme sonrası bu transfer görüşmelerinin son güne kadar devam edebileceği, Barça'nın tüm ihtimalleri değerlendireceği ve transferin kapanacağı tarih olan 7 Eylül'den önce çözülmesinin kolay olmadığı vurgulandı.

     

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