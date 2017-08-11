Manchester City ve Paris Saint-Germain'in yükselişi

İngiltere Premier Lig'de 2006-07 sezonunu 14. sırada tamamlayan Manchester City ile Fransa Birinci Ligi'nde aynı sezonu 15. sırada bitiren PSG, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarlı iş adamlarının satın alma sürecinde ve transfer dönemlerinde yaptıkları milyonlarca sterlinlik yatırımın ardından hem liglerinde hem de Avrupa arenasında başarılı bir tablo ortaya koydu.

10 yıl önce teknik direktörlüğünü Stuart Pearce'in yaptığı en önemli gol ayaklarının Joey Barton ve Georgios Samaras'ın olduğu Manchester City'nin kaderi, 1 Eylül 2008 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyarder iş adamı Şeyh Mansur'un kulübü 200 milyon sterline satın almasıyla değişti.

Real Madrid'in forveti Robinho'nun transferinde Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea ile bilek güreşine giren ve son gün 32,5 milyon sterlinlik rekor bonservis bedeliyle Brezilyalı futbolcuyu Manchester'a getiren Şeyh Mansur, Premier Lig'in dinamiklerini değiştirirken, Manchester City'nin gelecek yıllarda nasıl bir takım olacağının da sinyallerini verdi.

İlk dönemde Vincent Kompany, Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez, Santa Cruz gibi önemli isimleri kadrosuna katan Manchester ekibi, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğü sırasında ise Yaya Toure, David Silva, Aleksandar Kolarov, Edin Dzeko, Sergio Aguero, Samir Nasri gibi yıldızları renklerine bağladı.

Satın alma süreci, tesisleşme ve transfer için üç yıl içinde 1 milyar sterlinden fazla para harcayan Şeyh Mansur, İtalyan teknik adam Mancini ile ilk kupa sevincini 2010-11 sezonunda Federasyon Kupası zaferiyle yaşadı.

Manchester United ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verdiği 2011-12 sezonunda averajla ipi göğüsleyen Manchester City, 44 yıl sonra ilk kez ligi zirvede tamamladı.

El değiştirmeden önce son kupasını 1976 yılında müzesine koyan Manchester temsilcisi, 2008 yılından sonra ise Premier Lig ve Lig Kupası'nda ikişer, Federasyon Kupası'nda da bir kez mutlu sona ulaştı.

AVRUPA'DA YARIM ASIRLIK HASRET

Forbes tarafından yapılan sıralamaya göre 2 milyar sterlin ile dünyanın en değerli kulüpleri arasında beşinci durumda olan Manchester City, başarısının sınırlarını genişletmek istiyor.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1970 yılında kazanan Manchester City, Şeyh Mansur döneminin ilk iki yılında UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final, son altı yıldır üst üste katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2015-16 sezonunda yarı finale kadar çıktı.

Selefi Manuel Pellegrini'den devraldığı takımla ilk yılında sezonu üçüncü sırada bitiren Katalan teknik adam Pep Guardiola, şu ana kadar transfer döneminde 200 milyon sterlinin üzerinde para harcayarak gelecek sezon adada ve Avrupa'da kupa turu atmanın hesaplarını yapıyor.

PSG 6 YILA 11 KUPA SIĞDIRDI

Barcelona'dan Neymar'ı yaklaşık 200 milyon sterlinlik bonservisle dünya rekoru kırarak renklerine bağlayan Fransız ekibi PSG, borç batağındaki zorlu yıllarını Katarlı yatırımcı Nasser Al-Khelaifi'nin 2011 yılında kulübü satın almasıyla geride bıraktı.

Al-Khelaifi'nin İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'ye emanet ettiği başkent ekibi, ilk sezonunda Montpellier'in ardından sezonu ikinci sırada tamamladı. Kadrosunu Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti ve Edinson Cavani gibi yıldız isimlerle güçlendiren PSG, biri Ancelotti, üçü de Fransız teknik adam Laurent Blanc ile olmak üzere ligde üst üste dört kez şampiyonluğa ulaştı.

PSG, 2011 sonrasında Fransa Kupası'nı üç, Fransa Lig Kupası'nı da dört kez müzesine götürdü.

DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE TAKILDI

814 milyon sterlinlik değeriyle Forbes sıralamasında 13. olan PSG, Avrupa kulvarında çeyrek final seviyesini geçemedi.

El değiştirmesinin ardından ilk yılında UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda eden Fransız ekibi, ligi şampiyon tamamladığı sezonların hepsinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı. Paris temsilcisi, iki kez Barcelona, diğer eşleşmelerde de Chelsea ve Manchester City'ye boyun eğdi.