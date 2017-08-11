Beşiktaş Medel transferini videoyla duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcu Gary Medel'in transfer edildiğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında paylaşılan, taraftarlar arasında son günlerin moda sloganı olan "Come to Beşiktaş" videosuyla Medel'in kadroya dahil edildiği duyuruldu.
Hazırlanan videoda, Şilili futbolcuyu siyah-beyazlı takıma çağıran isim Beşiktaş'ın Sunderland'den kadrosuna kattığı Jeremain Lens ve Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah Hutchinson oldu. İkilinin Medel'i telefonla aradığı ve "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" dediği, Şilili oyuncunun ise "I'm coming to Beşiktaş (Beşiktaş'a geliyorum)" yanıtı verdiği görüldü.
— HT Spor (@htspor) August 11, 2017
FİKRET ORMAN: "AİLEMİZE HOŞGELDİN MEDEL"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gary Medel'in transferinin resmi olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fikret Orman, Gary Medel'in Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşarak "Ailemize hoşgeldin Medel. Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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Misafir 41 saniye öncebi bitmediniz00
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Misafir 19 dakika önceİyi tabiki ama marcelo yerini tutmaz30
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Misafir 23 dakika öncesahada iş yapın. boş işler peşinde koşmayın. come to Beşiktaşmış. millet sizi futbolunuzla konuşsun. konya maçında pozisyona bile giremedik. ayrıca bu adamı şili de stoper bir kaç kere izledim çok kötüydü. ön libero da iş yapar.06