Van Persie'nin babasından transfer sinyali

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan ve uzun süredir Feyenoord'un gündeminde yer alan Robin van Persie için babasından açıklama geldi.

Hollanda basınına kısa bir yorum yapan Bob van Persie, oğlunun Feyenoord'a dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Robin van Persie'nin babası Bob van Persie, oğlunun Feyenoord'a dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine, kısa konuşurken ''Van Persie Feyenoord'a döner mi? Ben öyle düşünüyorum. Sonuçta transfer dönemi 31 Ağustos on ikiye beş kala bitiyor'' ifadelerini kullandı.

''BU TRANSFERİN GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORUM''

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Pierre van Hooijdonk da geçtiğimiz günlerde Van Persie'nin dönebileceği yönünde konuşmuştu.

Feyenoord'un Robin van Persie olan ilgisinin sorulması üzerine kısa bir değerlendirme yapan Hooijdonk bu transferle ilgili, ''Ben bu transferin gerçekleşeceğine inanıyorum. Ancak Van Persie'nin Kuyt'ın yerini alacağını düşünmeyin. Bence Van Persie, Nicolai Jorgensen'in yanında oynamak için alınacak. Feyenoord'da oynayabileceği tek pozisyon bu'' ifadelerini kullandı.

(Sporx)