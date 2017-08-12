Arsenal: 4 - Leicester City: 3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in yeni sezon ilk maçında gol fırtınası vardı! 7 golün atıldığı maçta Arsenal, karşılaşmanın son 10 dakikasında bulduğu gollerle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmasını bildi.

Mücadele hızlı başladı. Arsenal formasını ligde ilk kez giyen Alexandre Lacazette, 2. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Leicester City'nin cevabı ise 3 dakika sonra Shinji Okazaki'yle geldi. Konuk ekip, 29. dakikada bu kez Jamie Vardy'le golü buldu ve öne geçmeyi başardı. Arsenal'de Danny Welbeck, 45. dakikada attığı golle skoru eşitledi ve mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle geçildi.

2. yarıdaki ilk gol konuk ekipten geldi. 56. dakikada sahne alan Vardy, kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti ve takımını bir kez daha öne geçirdi. Arsenal'de 67. dakikada Aaron Ramsey ve Olivier Giroud oyuna dahil oldu. Mücadelenin son dakikalarına gelindiğinde ise sahada Arsenal fırtınası esti.

Ev sahibi ekip önce 83. dakikada Aaron Ramsey'le beraberliği yakaladı sonra Giroud'un 85. dakikadaki golüyle öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arsenal maçı 4-3 kazanmayı başardı.

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