Nigel de Jong: Verin paramı gideyim

Kadro dışı bırakılan ve Florya’da ayrı çalışan Nigel de Jong, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek isteyen yönetime sert çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kendisini göndermek isteyen idarecilere kontratını hatırlatan 33 yaşındaki Hollandalı ön liberonun, “Bir yıllık paramı verin paramı gideyim” dediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan De Jong, net 2.5 milyon Euro maaş alıyor. Geçtiğimiz sezon Los Angeles Galaxy takımından transfer edilen Nigel de Jong, yeniden Amerika’ya dönmek için kulüplerle dirsek temasında bulunuyor.

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