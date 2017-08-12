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Nigel de Jong
FUTBOL

Nigel de Jong: Verin paramı gideyim

Galatasaray'ın geçen sezon transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Nigel de Jong, Dursun Özbek yönetimine rest çekti

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:44:25 Güncelleme: 09:47:39

Kadro dışı bırakılan ve Florya’da ayrı çalışan Nigel de Jong, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek isteyen yönetime sert çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kendisini göndermek isteyen idarecilere kontratını hatırlatan 33 yaşındaki Hollandalı ön liberonun, “Bir yıllık paramı verin paramı gideyim” dediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan De Jong, net 2.5 milyon Euro maaş alıyor. Geçtiğimiz sezon Los Angeles Galaxy takımından transfer edilen Nigel de Jong, yeniden Amerika’ya dönmek için kulüplerle dirsek temasında bulunuyor.

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