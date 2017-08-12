Alvaro Negredo: Garanti veremem ama 35 gol isterim

Beşiktaş yeni transferi Alvaro Negredo, beIN Sports’a konuştu. Siyah-Beyazlı kulüpten teklif ilk geldiğinde kabul ettiğini belirten İspanyol golcü, “Buraya gelmek için kararlıydım ve sonuçta çok parlak bir transfer sürecinden sonra buradayım. Beşiktaş çok özel bir kulüp. Bu kulübü daha da büyütmek için buradayım. ‘Come to Beşiktaş’ akımının bu kadar etkili olacağını beklemiyordum. Gelmeden önce de sosyal medya hesaplarım kilitlendi. Ama istenmek çok güzel” ifadeledini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu, çok konuşulan 35 gol hedefi için ise şunları kaydetti: “Bana daha önce de böyle bir soru geldi ve bir kağıda 35 gol yazıldı. Ben de ‘Tabii ki imzalarım’ dedim ama kimse bunun garantisini veremez. Atmak istediğim rakam bunun da üzerinde. Bu konuda doyumsuzum.”

Alvaro Negredo

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