"Pepe ile Medel rüzgarı bile geçirmez"

Kartal’ın yeni transferi Gary Medel için Şili basınından övgü dolu ifadeler geldi. La Hora gazetesi, yeni bir takviye yapılmaması halinde defansın göbeğinde birlikte oynayacak Pepe-Medel tandemi için “Bu ikili rüzgarı bile geçirmez” değerlendirmesini yaptı. Inter döneminde defansın göbeğinde görev alıp başarılı bir performans gösteren 30 yaşındaki futbolcunun, hamle yeteneği ve iç güdüleri öne çıkarken boyunun 171 cm olması stoperde tek handikabı olarak gözüküyor.



ŞİLİ’NİN VAZGEÇİLMEZİ

2008 yılında ülkesi Şili’de yılın futbolcusu seçilen Medel, milli takım formasını 105 kez terleterek bu alanda 4. sırada yer aldı. Güney Amerika ülkesiyle 2015 ve 2016 yıllarında Copa America zaferleri yaşayan tecrübeli oyuncu, iki kupada da turnuvanın en iyi 11’ine seçildi. ‘Pitbull’ ve ‘Şilili Gattuso’ olarak da anılan Medel, geçen sezon dizinden geçirdiği bir operasyon sonrası 50 gün sahalardan uzak kaldı ve bunun dışında kariyeri boyunca ciddi bir sakatlık yaşamadı.

Pepe

medel

beşiktaş