Kemal Özdeş: "Kazanarak başlamak istiyoruz"

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, 2017-18 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’ndaki ilk maçında bugün saat 21.45’te deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre, Lacivert-Beyazlılar’da teknik direktör Kemal Özdeş, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: “Geçen yılki kadromuzdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Hemen hemen istediğimiz tüm arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu sezon kadromuza 6 yeni oyuncu katıldı. Bu arkadaşlarımız bizimle birlikte olmasını istediğimiz isimlerdi. Transferin son gününe kadar bir oyuncu daha alabiliriz.”



‘ÜST SIRALARDA OLACAĞIZ’

“Bu sezon üst sıralarda olacak bir Kasımpaşa olacak. Aynı zamanda kupada da iddialı olmak istiyoruz. Geçtiğimiz sezona göre daha iyi bir kadromuz oldu ve hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu riskli dönemde sakat vermemek bizim için önemliydi. Yeni sezona Alanya maçı ile başlıyoruz. Kazanarak başlamak istiyoruz. Ligin ilk maçı olmasına rağmen zor ve zevkli bir maç olacak. Sezona 3 puanla başlayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu sene bizi daha çok destekleyecekler, bunu biliyorum.”

Kemal Özdeş

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