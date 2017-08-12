PSG'yi Brezilyalılar taşıyacak

Geçen sezon Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğu Monaco'ya kaptırarak taraftarını üzen Paris Saint-Germain (PSG), Barcelonalı yıldız futbolcu Neymar'ı rekor bonservis bedeliyle renklerine bağlayarak bu sezona iddialı başlayacağının sinyalini verdi.



İspanyol kulübü Barcelona'dan 222 milyon avro karşılığında PSG'ye transfer olarak tarihin en pahalı futbolcusu unvanını elinde bulunduran 25 yaşındaki Neymar'ın da kadroya katılmasıyla, bu sezon Fransız ekibinin ilk 11'inde 5 Brezilyalı forma giyebilecek.



BREZİLYALILAR TAŞIYACAK

Brezilyalı stoperler Marquinhos ve Thiago Silva, sağ bek Dani Alves ve sağ kanat Lucas ile forvet Neymar'dan oluşan beşli, bu sezon PSG'nin başarısında önemli rol üstlenecek.



Başkent kulübüne birçok yıldız oyuncuyu kazandırarak takımı Avrupa'nın önemli ekiplerinden biri haline getiren Katarlı iş adamı Nasır el-Halifi, başkanlık koltuğuna geçtiği 2011'den bu yana takıma Brezilyalı oyunculardan Maxwell, Alex, Lucas, Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz ve son olarak Dani Alves ile Neymar'ı transfer etti.



MAXWELL İLE BAŞLADI

PSG'de el-Halifi döneminde Brezi̇lyalı oyuncu akımını, profesyonel kariyerine ülkesinin Cruzeiro takımında başlayan, daha sonra Hollanda'nın Ajax, İtalya'nın Inter ve Empoli, İspanya'nın Barcelona takımlarında devam eden ve bu yıl 35 yaşında Fransa temsilcisinde futbolu bırakan Brezilyalı sol bek Maxwell başlattı.



Başkent temsilcisinde geçirdiği 5,5 yılda 214 maçta 13 golle takımına katkı veren Maxwell, dörder kez lig, Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.



Aynı transfer sezonu içinde savunmasını güçlendirmek isteyen Paris Saint-Germain, stoper mevkisinde forma giyen Alex'i transfer etti. 2012 yılının ocak ayında 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibine transfer olan Alex'in Paris macerası 2,5 yıl sürdü.



Kırmızı-lacivertli formayla 92 maça çıkan Brezilyalı defans oyuncusu, Fransız ekibi adına 9 gol kaydetti. 2013 ve 2014 yıllarında Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Alex, 2014-2016 yılları arasında İtalya'nın Milan takımında forma giydikten sonra geçen yılın aralık ayında aktif futbol yaşantısına son verdi.



Kariyerine 2010 yazında ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo takımında başlayan ve halen Paris Saint-Germain kadrosunda bulunan kanat oyuncusu Lucas, 2013 yılının ocak ayında 40 milyon avro karşılığında Fransız temsilcisine transfer oldu.



Her iki kanatta da mücadele edebilen 24 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 223 maçta 45 kez rakip fileleri havalandırdı. PSG'nin önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Lucas, ilk yurt dışı tecrübesinde dörder kez lig, Fransa Lig kupası, üç kez Fransa Kupası ve iki kez Fransa Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.



SAVUNMANIN BEL KEMİĞİ SİLVA VE MARQUINHOS

Paris Saint-Germain ve Brezilya Milli Takımı'nda kaptanlık görevini sürdüren 32 yaşındaki stoper Thiago Silva, 2012 yılının temmuz ayında 42 milyon avro karşılığında Milan'dan transfer edildi. Başkent temsilcisinde 204 maçta görev alan Thiago Silva, 15 gol kaydetti.



Kulübünde düzenli olarak forma giyen Silva, PSG'de dörder kez lig ve lig kupası şampiyonluğu yaşarken, kırmızı-lacivertli formayla üç kez Fransa Kupası ve beş kez de Fransa Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.



PSG'den önce Brezilya'nın Corinthians ve İtalya'nın Roma kulüplerinde mücadele eden Marquinhos ise Fransız ekibindeki serüvenine 2013 yazında başladı. 23 yaşındaki milli stoper, başkent temsilcisinde oynadığı 163 maçta 13 gole imza atarken, kaldırdığı kupalarla şampiyonluklara katkı sağladı.



Brezilyalı milli defans oyuncusu David Luiz'in de yolu bir dönem PSG'den geçti. 2014 yazında 49,5 milyon avro'ya İngiliz kulübü Chelsea'den transfer edilen ve 2016 yılının ağustos ayında 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Londra ekibine dönen 30 yaşındaki milli futbolcu, PSG'de 89 maça çıktı. David Luiz, Paris Saint-Germain kariyeri boyunca rakip filelere 8 gol bıraktı.



DANİ ALVES YENİ KUPALAR PEŞİNDE

Uzun yıllar İspanya'nın Sevilla ve Barcelona kulüplerinde oynayan Dani Alves, bir sezon süren Juventus macerasından sonra rotasını Fransa'ya çevirdi.



Hücumdaki etkinliğiyle dikkati çeken 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Sevilla'da oynadığı süre boyunca 2 kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşarken, Barcelona'da oynadığı dönemde 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.



Barcelona kariyerinde lig şampiyonlukları da bulunan Alves, son olarak Juventus'ta geçirdiği geçen sezonu ise lig ve İtalya Kupası'nı kazanarak kapattı.



YILIN TRANSFERİ NEYMAR

Profesyonel kariyerine, 2009'da altyapısından yetiştiği Santos Kulübünde başlayan Neymar, daha ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekti. Brezilya Milli Takımı formasını, 10 Ağustos 2010'da ilk kez giyen Neymar, 18 yaşından beri oynadığı milli takımda 77 maçta 52 gol kaydetti.



Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Neymar, Barcelona kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası ile iki kez La Liga şampiyonluğu elde etti.



2015 Altın Top Ödülü'ne, Barcelonalı Lionel Messi ve Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun yanında aday gösterilen futbolcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da Brezilya Milli Takımı ile altın madalya kazandı.



PSG'NİN HÜCUM HATTINDA 'LATİN RÜZGARI' ESECEK

Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transfer olmasıyla birlikte başkent ekibinin bu sezonki hücum bölgesinde Latin Amerikalı futbolcuların forma giymesi bekleniyor.



Genellikle sahaya 4-3-3 taktiğiyle çıktığı bilinen PSG'de Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, Arjantinli futbolcu Angel Di Maria ve Neymar'ın ilk 11'de yer alacağı düşünülüyor.

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